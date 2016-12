Zó reageerde Rafaels zoontje Damián op het babynieuws van zijn vader

Gisteren maakten Rafael van der Vaart en Estavana Polman bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Voor Rafaels zoontje Damián is dat ook meteen de eerste keer dat hij een grote broer wordt.

Het is voor de 10-jarige Damián natuurlijk best spannend dat er straks een kleintje bijkomt. Estavana vertelt dan ook aan Shownieuws dat ze best zenuwachtig waren toen ze het aan het jongetje gingen vertellen. Nergens voor nodig, want Damián was heel erg blij toen hij het babynieuws hoorde. “Hij is supertrots. We waren benieuwd wat hij ervan zou vinden, maar hij vond het helemaal geweldig om grote broer te worden. Daar is hij heel trots op.”

Uitgerekend

Rafael en Estavana zijn zelf natuurlijk ook heel gelukkig. “We zijn heel blij en iedereen om ons heen is ook heel blij.” Wanneer Estavana is uitgerekend, heeft ze nog niet bekend gemaakt.

Finally we can tell everyone that we are PREGNANT👶🏻😍 #wearegonnabe4 #mom #dad #bigbrother Een foto die is geplaatst door Estavana Polman Official Page (@estavana) op 27 Dec 2016 om 8:43 PST



