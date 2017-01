Zorgen om Queen Elizabeth: Britten houden rekening met het ergste

De Britse koningin Elizabeth is al weken niet in het openbaar verschenen omdat ze ziek is. En dat zijn de Britten niet van hun ‘taaie’ Queen gewend, dus veel mensen beginnen zich langzamerhand grote zorgen te maken.

Bron: Shownieuws.