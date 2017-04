Zóveel jaar van je leven breng je door op social media (en het is heel veel!)

Hoe vaak per dag pak jij je telefoon erbij om héél even te checken of je nog een berichtje hebt ontvangen? Dat is waarschijnlijk meer dan je denkt. Wij schrokken ook even toen we lazen hoeveel tijd we gemiddeld in ons leven aan social media besteden (in bovenstaande video vertellen vrouwen eerlijk hoe vaak ze hun telefoon gebruiken).

Vodafone deed onderzoek naar het social media gebruik van jongeren en daar kwamen best heftige feiten uit. Een gemiddelde gebruiker besteed namelijk 5 jaar en 4 maanden van zijn leven aan social media. Ja, echt waar. Dat is dus waar wij ook even stil van waren. Als je dat vergelijkt met de 3 jaar en 5 maanden die we televisiekijken, is dat echt wel heel veel.

Kattenvideo’s

Het grootste gedeelte van die tijd brengen we door op YouTube (ja, dat telt ook mee als sociaal netwerk). Gemiddeld gebruiken we YouTube 40 minuten per dag en dat komt neer op een jaar en 10 maanden in heel je leven. Dat zijn heel wat schattige kattenvideo’s.

Facebook

Op 2 staat, niet zo heel verrassend, Facebook. 35 minuten per dag scrollen we door tijdlijnen. Instagram staat onderaan de lijst met 15 minuten per dag. Maar zelfs dat is alles bij elkaar opgeteld een flinke tijd…

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Flair.be. Beeld: iStock