Wat een heldin: grote zus redt broertje van ontvoerder

Toen Delicia (8) en Brenden (10) met hun kleine broertje Owen in het park, vlakbij het huis van hun oppas aan het spelen, waren gebeurde er iets afschuwelijks. Een jongen raakte aan de praat met ze en zei dat hij goed met kinderen was… Vervolgens rukte de kidnapper de kleine Owen uit hun handen en zette het op een rennen.

De dader -een jongen van 15- werd echter meteen op de hielen gezeten door Delicia and Brenden.

“Ineens kwam er een klein meisje gillend en schreeuwend de hoek om,” zegt getuige Dorothy Giddings. De commotie trok de aandacht van voorbijgangers. Ook 2 tieners zetten daarop de achtervolging in. Daar raakte de ontvoerder zo zenuwachtig van dat hij Owen op een leeg terrein achterliet en doorrende.

“Ze deed precies wat ze moest doen: veel lawaai maken,” zegt Giddings over grote zus Delicia. “Dat is wat dat jongetje gered heeft, haar schreeuwen en rennen.”

Ook hun vader Michael Wright is onder de indruk van zijn kinderen. Dat ze alleen in het park waren vond hij niet erg: het gezin woont in een klein dorp waar iedereen elkaar kent en dat regelmatig voorkomt. Hij neemt het de oppas dus absoluut niet kwalijk dat ze hen even alleen had gelaten in het park.

Het verhaal haalde het nieuws en een kijker was zo onder de indruk dat hij allebei de kinderen $100 heeft gegeven. De ontvoerder is later ingerekend en zit in jeugddetentie.

