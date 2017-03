Zó zagen de zusjes van O’G3NE er vroeger uit

In mei vertegenwoordigen de zusjes van O’G3NE Nederland op het Eurovisiesongfestival in Oekraïne, maar dat is niet hun Songfestival-debuut. Alweer 10 jaar geleden deden ze ook al mee aan het Junior Songfestival.

Lisa (22), Amy (21) en Shelley (21) kennen we nu als de prachtige meiden die door hun deelname aan The Voice of Holland weer bekend werden, maar dat begon dus allemaal 10 jaar geleden al. En toen zagen de meiden er zo uit:



Beeld: ANP