Spoorloos verdwenen zussen na 36 jaar teruggevonden

De Canadese zussen Anna (67) en Kym (53) verdwenen in 1981 spoorloos en er werd nooit meer iets van hen vernomen. Maar nu, 36 jaar later, zijn ze levend en wel teruggevonden in de Verenigde Staten. De zussen waren naar eigen zeggen niet op de hoogte dat ze als vermist waren opgegeven.

Op zich niet zo raar, want de moeder van de twee gaf en hen pas in 2003 als vermist op. Waarom ze zo lang gewacht heeft met het zoeken naar haar dochters is een raadsel. De politie heeft een tijd het vermoeden gehad dat ze misschien slachtoffer waren geworden van een veroordeelde seriemoordenaar, maar nu is er duidelijkheid. Volgens Kym zijn ze simpelweg ‘vrijwillig weggewandeld’ van hun leven in Canada.

Antwoorden

De zussen hadden zich nooit bij de politie gemeld omdat ze simpelweg niet wisten dat er naar ze gezocht werd. De Canadese agenten zijn in ieder geval blij dat ze de zaak na zo’n lange tijd hebben opgelost. “Meestel moeten we de familie tragisch nieuws melden. Of kunnen we hen zelfs nooit antwoorden geven.” Jammer genoeg heeft de moeder van Kym en Anna het goede nieuws niet meer kunnen horen. Ze overleed 4 jaar geleden.

BEKIJK OOK:

LEES OOK:

Bron: HLN.be, Daily Mail. Beeld: iStock