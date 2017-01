Wat een metamorfose: vrouw valt de helft van haar gewicht af voor bruiloft

Als je Jennifer Ginley (26) nu ziet, kun je je niet voorstellen dat ze nog niet eens zo lang geleden twee keer zo zwaar was als nu. Toch heeft de vrouw, met duizenden volgers op Instagram, een lange weg moeten afleggen om op dit punt te komen.

Twee jaar geleden zat Jennifer nog in de aangepaste stoeltjes voor zwaardere mensen als ze in de achtbaan ging. (tekst loopt door onder video)

In het vliegtuig moest ze altijd om een verlengstuk vragen voor haar gordel. En ze kon het idee al helemáál niet verdragen dat haar vriend Luke haar ten huwelijk zou vragen terwijl ze zo zwaar was. Het vooruitzicht dat ze met 120 kilo in een trouwjurk zou moeten, vond ze verschrikkelijk.

Het veld ruimen

Eind 2014 ging de knop gelukkig om. Jennifer ging in Disney World op de foto met haar favoriete Disney-prinses, Ariel. “Ik zag mezelf in een heel nieuw licht. Ik zag er zo ongezond uit dat ik moest huilen. Hoe had ik mezelf dit aan kunnen doen?”

Koken

Ze sloot zich aan bij een Brits afvalprogramma, Slimming World. Vet en slecht eten moest het veld ruimen en Jennifer begon maaltijden te koken in plaats van alles te eten dat voorhanden was.

Een foto die is geplaatst door Jennifer Ginley, 26, Liverpool (@slimming_world_jsg) op 19 Jan 2017 om 1:43 PST

Gefrustreerd, maar gemotiveerd

Het was een zware opgave, zegt ze op haar Instagrampagina. “Ik haatte het als mensen zeiden: je moet gewoon minder eten, meer bewegen, 3 gezonde maaltijden op een dag, blablabla. Dat is zo frustrerend en betuttelend! Het is niet niks om je mindset te veranderen, al je gewoontes om te gooien. Toen ik voor de 4e keer me opgaf voor Slimming World, was ik 30 kilo zwaarder dan de eerste keer. Ik schaamde me, ik was gefrustreerd, maar ook gemotiveerd.”

Volmondig ‘ja’

En die motivatie bracht haar een gezond gewicht (zo rond de 60 kilo) én een droomaanzoek van haar vriend. Vlak voor de kerstdagen ging hij op één knie, met de mooiste ring die Jennifer ooit had gezien. Een aanzoek waar ze volmondig ‘ja’ op kon zeggen!

Een video die is geplaatst door Jennifer Ginley, 26, Liverpool (@slimming_world_jsg) op 30 Dec 2016 om 1:41 PST

Bron: Woman’s Day. Beeld: Instagram