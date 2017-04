‘Zwangere prinses Diana viel expres van de trap’

Het huwelijk tussen prinses Diana en prins Charles kan niet bepaald een sprookje genoemd worden. Zelfs 20 jaar na Diana’s overlijden komen er nog schokkende onthullingen over haar leven naar buiten.

Aankomende maandag verschijnt een biografie over prins Charles. De auteur schrijft daarin dat Charles door zijn familie gedwongen werd te trouwen met een vrouw met een ‘maagdelijke uitstraling’. Dat werd de veel jongere Diana. Niet alleen het leeftijdsverschil van 12 jaar zorgde ervoor dat het huwelijk niet werkte, ook Charles’ jeugdliefde (en stiekem zijn grote liefde) Camilla Parker Bowles speelde een rol. ‘We waren met z’n drieën in dit huwelijk. Het was een beetje druk’, is niet voor niets een bekende uitspraak van Diana.

Pesten

Om die reden besluit Diana iets drastisch te doen, aldus de auteur: ze liet zichzelf van de trap vallen terwijl ze 3 maanden zwanger was. In de video hoor je waarom ze dat deed. Overigens zou Diana Charles volgens de schrijver ook flink gepest hebben. Ook daarover meer in de video.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP