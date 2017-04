Zwangere vrouw denkt dat ze de hik heeft maar dat blijkt veel ernstiger te zijn

Toen ze 36 weken zwanger was, kreeg de 22-jarige Llyrus Baptista de hik en dat ging maar niet over. In het ziekenhuis bleek er iets veel ernstigers aan de hand te zijn. In de video is te zien wat er met het lichaam gebeurt tijdens een zwangerschap.

Llyrus had al een tijdje de hik maar dacht dat het iets onschuldigs was, tot ze in slaap viel en ineens heftige stuiptrekkingen kreeg. Ze kreeg heftige spasmen, maar was nog wel bij bewustzijn. Na een tijdje kon ze niet meer praten en vreesde haar man dat er toch iets ernstigs aan de hand was. Hij belde de ambulance en onderweg naar het ziekenhuis verloor de vrouw het bewustzijn.

Zwangerschapsvergiftiging

In het ziekenhuis kregen ze een vreselijk bericht: het leven van de vrouw en haar dochtertje waren in gevaar. De stuipen werden veroorzaakt door een ernstige zwangerschapsvergiftiging die levensgevaarlijk kan zijn voor moeder en kind. 2 uur nadat ze in het ziekenhuis was aangekomen, werd de vrouw weer wakker. De artsen kwamen toen meteen in actie omdat de baby zo snel mogelijk geboren moest worden.

Gevoel vertrouwen

De vrouw werd onder volledige narcose gebracht en kon daardoor pas de volgende dag het meisje in haar armen sluiten. Llyrus en haar dochtertje Nicaea moesten nog 4 dagen in het ziekenhuis blijven en mochten toen naar huis. Dat is inmiddels 6 maanden geleden en het gaat goed met haar. De moeder deelt haar verhaal om duidelijk te maken dat je je gezondheid goed in de gaten moet houden als je zwanger bent en je op je gevoel moet vertrouwen als je voelt dat er iets niet goed is.

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook