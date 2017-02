Oppassen geblazen: er is een zware noordwesterstorm op komst

Vandaag scheen op veel plaatsen in het land heerlijk het zonnetje. Maar daar moeten we helaas al snel afscheid van nemen. Er is namelijk stormachtig én regenachtig weer op komst.

Morgen gaat het al harder waaien, maar donderdag staat ons het echte werk te wachten. Een stormdepressie komt boven de Noordzee te liggen en daar gaan wij veel van merken. Bereid je maar alvast voor op natte regenlaarzen in de gang (zie video). Donderdagmiddag wordt er een krachtige tot harde wind in het binnenland verwacht mét regen en in de kustprovincies wordt die wind met windkracht 8 al stormachtig genoemd. Op de Wadden en langs de Noordkust kan zelfs een zware noordwesterstorm opsteken.

Gevoelstemperatuur

Moet je donderdag toch echt de deur uit? Houdt dan rekening met de windstoten van 75 tot 100 km/u. Koud is het niet, maar door de wind daalt de gevoelstemperatuur flink en voelt het als 2 tot 5 graden. Gelukkig duurt de storm niet lang, donderdagavond neemt de wind al snel in kracht af. En dan staat ons gelukkig een zacht (maar helaas wel nat) weekend te wachten.

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP.