Ongelooflijk: zó zag Adele er 10 jaar geleden uit

Adele (29) is nu één van de grootste sterren van de wereld: maar 10 jaar geleden was ze nog nauwelijks bekend. Ja, in 10 jaar kan er veel gebeuren… Er gaat momenteel een foto uit 2007 rond van de zangeres.

Artiest Kelly Osbourne deelt namelijk op social media een kiekje uit de oude doos, waarop zij te zien is met een piepjonge Adele.

Terugblikken

De 2 meiden, die in hun tienerjaren bevriend waren, zijn op de foto op een evenement van BBC radio. Op het moment dat het plaatje werd gemaakt, was de toen 18-jarige Adele nog helemaal onbekend. Haar eerste album, 19, kwam een jaar later pas uit. Dankzij dat album (met hits als Make you feel my love) werd de jonge vrouw in mum van tijd wereldberoemd – en nu is ze niet meer weg te denken uit de showbizzwereld.

Knap hoor

Kelly vertelde jaren geleden al in een interview dat ze ontzettend trots is op de grote doorbraak van haar vriendin. De foto krijgt inmiddels duizenden likes van hun fans en wordt massaal gedeeld.

#TBT2007 of me & @adele hosting/starting a conga line at @bbcradio1 #BigDayOut! #BackInTheDay Een bericht gedeeld door Kelly! (@kellyosbourne) op 9 Mrt 2017 om 3:31 PST

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram