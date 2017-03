Adele bevestigt dat ze getrouwd is

Van de daken heeft ze het niet bepaald geschreeuwd, maar Adele lijkt toch echt getrouwd te zijn – in het geheim.

Al haar fans hadden al langere tijd een vermoeden. Op het podium tijdens een concert in het Australische Brisbane vertelt de zangeres dan toch dat de geruchten écht waar zijn.

Verliefdheid

Adele (28) sprak over haar huwelijk net voordat ze het nummer ‘Someone Like You’ ging zingen. “Het gevoel dat je krijgt als je voor het eerst verliefd bent, dat is het beste gevoel op aarde. Ik ben verslaafd aan dat gevoel. Uiteraard is dat nu niet meer aan mij besteed, want ik ben nu getrouwd. Ik heb de ware gevonden. Maar dat gevoel dat je krijgt bij een eerste ontmoeting, dat zou ik graag terug willen.”

Ring erom

De gelukkige is natuurlijk haar Simon Konecki (42). De twee hebben een zoontje, Angelo. Het jongetje is inmiddels 4 jaar. Het stel zou volgens anonieme bronnen rond afgelopen Kerstmis getrouwd zijn. Eind december werd Adele met een nieuwe, goudkleurige ring om haar vinger gespot. De plechtigheid was alleen voor intimi.

In februari won Adele met 25 nog de grootste prijs in de muziek, een Grammy, voor ‘Beste Album van het Jaar’. Ook won ze de Grammy voor ‘Beste Single van het Jaar’ voor haar wereldhit ‘Hello’.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: ANP. Beeld: Getty