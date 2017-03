Moet je zien: Adele doet geweldige imitatie van Beyoncé

Superster Adele steekt niet onder stoelen of banken dat ze een megafan van zangeres Beyoncé is. Dat liet de Britse zangeres gisteravond nog maar eens blijken tijdens een concert.

Maar liefst 75.000 mensen in het Australische Melbourne zagen Adele helemaal opgaan in de rol van haar favoriete collega. Gelukkig werd het moment door een fan opgenomen en kunnen ook wij daarom even meegenieten. Twee druppels water, of niet dan? 😉

Bron: Show.nl. Beeld: BrunoPress