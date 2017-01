Held: agent redt kat die klem zat tussen de garagdeur

Mike Schott heeft in zijn carrière als politieagent al een hoop gezien en meegemaakt. Een kat die klem zat tussen een garagedeur was echter nieuw voor hem.

Eind december ontving politieagent Mike een melding over het beestje dat vastzat tussen de deur. Eenmaal aangekomen probeerden al verschillende buurtbewoners kat Bellla te bevrijden. Dankzij Scotts hulp kwam ze vrij uit haar benarde positie.

Niet dol op katten

Mike is naar eigen zeggen niet dol op katten, maar is toch blij dat hij de kat heeft kunnen redden. “Niemand wil een dier zien lijden.” Bella’s eigenaar vermoedt dat de kat in slaap is gevallen op de deur en niet wakker werd toen hij vertrok. De kat is gecontroleerd op verwondingen, maar gelukkig was er niks aan het handje.

Bron: Facebook. Beeld: Facebook.