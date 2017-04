Doodgeschoten Parijse agent Xavier (37) was ook bij de aanslag op Bataclan

Op donderdagavond werd Parijs opnieuw opgeschrikt door een terroristische aanslag. Ditmaal op de Champs-Elysées. Er kwam onder andere een agent om het leven: de 37-jarige Xavier Jugelé. En deze agent, blijkt nu, was eerder ook al aanwezig bij de aanslagen op concertzaal Bataclan.

Verkeerde moment, verkeerde plek

Op 13 november 2015 werd Xavier opgeroepen voor de terroristische aanslagen in de concertzaal. Toen overleefde hij de aanslagen. Donderdagavond was hij aan het werk ter hoogte van de prestigieuze Parijse Avenue Champs-Elysées toen het mis ging. De dader schoot een kogel door het hoofd van de politieagent. Xavier was op slag dood.

Pour ne jamais oublier Xavier.

Belangeloos inzetten

De agent zette zich belangeloos in voor de plaatselijke LGBT-beweging bij de Franse politie. Dit is een organisatie voor homo’s, biseksuelen en transgenders. En zou binnenkort overgedragen worden aan een andere dienst, en een nieuwe baan krijgen bij de politie. Tragisch genoeg, betekende zijn nieuwe baan dat hij onder andere niet meer hoefde te patrouilleren. Iets wat hem nu fataal is geworden.

“Hij was zo geliefd”

Alain Parmentier, voorzitter van LGBT-beweging ‘Flag’, zegt over Xavier: “Hij was zo geliefd. Ik zal Xavier herinneren als een gevoelige man en een heel aangenaam iemand. Hij was een heel gepassioneerd politieman. Intussen hebben we al veel steunbetuigingen gekregen van andere LGBT-bewegingen, ook van Belgische collega’s.”

