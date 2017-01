Agenten dragen hoogzwangere vrouw door de sneeuw naar het ziekenhuis

In het dorp waar de 23-jarige Kamini woont lag zo’n dik pak sneeuw dat het voor hulpdiensten onmogelijk was om bij haar in de buurt te komen. Gelukkig schoten lokale agenten de hoogzwangere vrouw te hulp, en hoe!

In het dorp Bhont, in het noorden van India, stond de vrouw op het punt om te bevallen en was medische hulp noodzakelijk. Haar familie verloor de hoop dat het goed zou komen, maar lokale agenten waren de redders in nood voor Kamini en haar baby.

Een gezonde dochter

Nadat de mannen de vrouw een deken gaven om op te warmen, besloten ze haar op hun rug naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te dragen, zo’n 10 kilometer verderop. De barre tocht werd ruimschoots beloond: Kamini beviel van een gezonde dochter. Wat een helden!



Policemen Carry Pregnant Woman On Shoulders To Hospital In Freezing Shimla: Policemen Carry Pregnant Woman On… https://t.co/wUVwPpIE2I pic.twitter.com/ndxeiZEZ1L — Joy Pastan (@livestreamebiz) 18 januari 2017

Bron: Metro. Beeld: iStock