Ambulancemedewerker uit Limburg is terecht ontslagen om déze reden

Een ambulancemedewerker die een ernstig zieke patiënt naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht moest vervoeren, is door zijn gedrag tijdens dat ritje ontslagen.

De reden: hij zat te bellen én te sms’en (of WhatsAppen) achter het stuur.

Klacht

En dat terwijl hij op dat moment de zieke patiënt en zijn partner vervoerde. De ambulancemedewerker belde tijdens de rit – niet handsfree – met zijn vrouw. Ook stuurde hij haar meerdere berichten. De echtgenote van de patiënt reed ook mee in de wagen en zag alles voorin gebeuren. Zij heeft een klacht ingediend bij de werkgever van de chauffeur, de GGD Zuid-Limburg.

Geld

Volgens de vrouw toonde de chauffeur geen respect voor hen en bracht hij hen in gevaar door zijn actie. Hij zou volgens haar ook bijna de vangrail hebben geraakt tijdens de rit. De chauffeur was op het moment van de tocht 57 jaar oud en loopt een hoop geld mis door zijn ontslag. Op een groot deel van zijn prepensioeninkomen kon hij niet langer rekenen. De man gaat nog de strijd aan met de aanklagers: hij gaat in hoger beroep.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Automobilist botst op ambulance.

LEES OOK:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP