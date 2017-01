Om deze bizarre reden willen moeders niet bevallen in dit Amstelveense ziekenhuis

Amsterdammers vinden het een gruwel: hun kind ter wereld laten komen in een Amstelveens ziekenhuis. Niet omdat er iets mis is in het ziekenhuis, integendeel, maar omdat in het paspoort van de pasgeborene dan niet Amsterdam maar Amstelveen komt te staan. En dat vinden Amsterdammers niet leuk.

VIDEO: Zwanger? Zo slaap je als een baby:

Een woordvoerster van het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen begrijpt er niets van. “We zorgen echt voor alles”, zegt ze tegenover Metronieuws. “Er staat zelfs een heerlijk bad in de verloskamers, zodat vrouwen in bad kunnen bevallen. Maar ja, we zitten toch echt in Amstelveen.”

Tekort

En dat is voor veel Amsterdamse ouders in spe een probleem. Door een tekort aan verloskamers in Amsterdam wordt toch vaak een beroep gedaan op het ziekenhuis in buurgemeente Amstelveen.

Amsterdams grondgebied

Jaarlijks komen er gemiddeld 1200 Amstelvenertjes ter wereld, maar als het aan het ziekenhuis in Amstelveen ligt, komt daar verandering in. Ze hebben namelijk aan de gemeente Amsterdam toestemming gevraagd om enkele verloskamers Amsterdams grondgebied te maken. “We vinden het jammer dat we zoveel doen om het bevallen hier heel prettig te laten verlopen, maar dat mensen toch met tegenzin hierheen komen.”

Politici

De woordvoerster geeft toe dat de kans niet heel groot is dat de gemeente toegeeft. “Maar je weet natuurlijk nooit. Het probleem speelt op meerdere plaatsen in Nederland, dus wellicht dat enkele politici zich ermee gaan bemoeien. Wij willen de Amsterdammers in ieder geval graag helpen, maar voorlopig komen hier toch echt alleen Amstelvenertjes ter wereld.”

Wethouder Eric van den Burg van Zorg en Grondzaken heeft inmiddels echter laten weten dat hij er positief tegenover staat. “Ik gun het iedereen om een Amsterdammer te zijn.”

LEES OOK:

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock