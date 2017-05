André Hazes is verhuisd en woont vanaf nu in déze stad

André Hazes en zijn Monique wonen vanaf nu niet meer in Vinkeveen en sluiten met hun verhuizing een roerige tijd af.

André woont niet langer in dezelfde plaats als zijn moeder Rachel en zijn zus Roxeanne.

Nieuwe start

Het stel is met hun zoon André verhuisd naar Rotterdam. “De laatste spullen opgehaald met de mannen van Saan uit mijn geliefde Vinkeveen”, schrijft hij op social media bij een foto van een verhuiswagen. “Bedankt, ik heb van je genoten. Vrienden gemaakt, mensen verloren. Veel fouten gemaakt en veel mogen leren. Het hoofdstuk Vinkeveen is geschreven en de laatste punt is gezet!”

Familieruzie

Sinds André gelukkig is met Monique, is de band tussen hem en zijn moeder en zus verslechterd. Volgens sommigen hebben zij nog altijd niet hun kleinzoon en neefje gezien, die vorig jaar in oktober is geboren. Het koppel woonde al eerder in de havenstad; tijdens Monique haar zwangerschap. Toen kon ze wel wat hulp van haar familie gebruiken, omdat ze erg uitgeput was.

De laatste spullen opgehaald met de mannen van Saan uit mijn geliefde Vinkeveen. Bedankt, ik heb van je genoten. Vrienden gemaakt, mensen verloren. Veel fouten gemaakt en veel mogen leren. Het hoofdstuk vinkeveen is geschreven en de laatste punt is gezet!🙏🏼❤ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes01) op 3 Mei 2017 om 4:27 PDT

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP