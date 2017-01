Zó zag Angelina Jolie er 35 jaar geleden uit als klein meisje

Die mooie volle lippen, die had actrice Angelina Jolie (41) al toen ze nog maar een paar turven hoog was. Op deze schattige jeugdfoto is goed te zien hoe erg haar dochters Shiloh en Vivienne Jolie-Pitt op hun moeder lijken!

De 2 biologische dochters van Angelina, Shiloh (10) en Vivienne (8) lijken als 2 druppels water op deze jonge Angelina.

Bron: Brightside. Beeld: Brightside, Getty Images

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Brad en Angelina gaan scheiden.