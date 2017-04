In Genoa in Italië is een lugubere vondst gedaan door archeologen. Zij ontdekten het graf van een hoogzwangere vrouw die na haar dood alsnog was bevallen van haar baby, hoewel het kindje ook al overleden was.

De archeologen staan versteld, want zo’n zogenaamde ‘kistgeboorte’ komt bijna nooit voor. De opgegraven vrouw is in de 14e eeuw overleden aan de beroemde Zwarte Dood: de pest. Wereldwijd stierven bijna 75 tot 100 miljoen mensen aan deze vreselijke ziekte.

Niet alleen in het graf

Al ruim 10 jaar doen de archeologen onderzoek naar een begraafplaats naast een voormalige herberg, waar destijds pestpatiënten behandeld werden. Het graf van de hoogzwangere vrouw viel op, omdat zij daar niet -zoals verwacht- alleen in lag.

De vrouw lag op haar zij en tussen haar benen lag een volgroeide baby, wat erop duidt dat de vrouw 39-40 weken zwanger moet zijn geweest toen zij overleed. Daarnaast lagen er nog 2 kinderen in het graf, die volgens onderzoek overleden zijn aan dezelfde pest toen zij 3 en 12 jaar oud waren. De lichamen waren nog in dusdanig goede staat dat de archeologen besloten verder onderzoek te doen.

Een bevalling in de kist

De archeologen ontdekten toen dat de baby nooit op natuurlijke wijze werd geboren, maar al was overleden in de buik van de moeder. Vervolgens is de foetus nog na háár dood ter wereld gekomen, in het graf dus.

Hoe kan dit?

Op het moment dat iemand overlijdt komen er allerlei gassen zoals vrij, zoals bijvoorbeeld methaan. Dit zet een druk op het lichaam, waardoor in dit specifieke geval de baby alsnog via het geboortekanaal naar buiten is gedrukt. De archeologen konden ook zien dat dit niet in één ruk gebeurd is: het kindje was onderweg in het geboortekanaal blijven steken.

Verder onderzoek

De onderzoekers zijn er inmiddels achter dat de moeder tussen de 30 en 39 moet zijn geweest. Het geslacht van de baby en de andere kinderen in het graf is op dit moment nog niet bekend. Ook doen de archeologen nog verder onderzoek om te achterhalen of de kinderen van 3 en 12 jaar familie waren van de vrouw.

Bron: Trouw. Beeld: GettyImages