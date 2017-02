Het dochtertje van Arie Boomsma en zijn vrouw Romy heeft de griep te pakken. Haar papa deelt daarvan een schattige foto op Instagram.

Arie schrijft erbij: “De babygriep blues”. En daarachter: “Hou vol, kleine bikkel!”.

Vader Arie kijkt een beetje verdrietig erbij – en zijn zoete Bobby Jo kijkt ook een beetje pips. Steun krijgt ze wel vanuit alle hoeken: de foto heeft al meer dan 3000 likes binnen een paar uur. We hopen dat ze zich gauw weer helemaal goed voelt! Bobby Jo is in februari 1 jaar geworden.

De babygriep blues. Hang in there, li’ll trooper! Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 19 Feb 2017 om 7:00 PST

Bron & Beeld: Instagram