Lollig: Arie Boomsma vergelijkt zijn dochtertje Bobby met dít tekenfiguur

Arie Boomsma is niet alleen een hele lieve vader, maar ook een grappige, blijkt uit een recente Instagram-post van de presentator.

Zo vergelijkt hij zijn dochter Bobby Jo met Pebbles van de Flintstones.

Te zoet

En ja, de schattige meisjes hebben wel een paar overeenkomsten. In februari is Bobby Jo 1 jaar geworden. Het is het eerste kindje van Arie en zijn vrouw Romy. Het stel leerde elkaar kennen tijdens een yogales en ze stapten in 2015 in het huwelijksbootje.

Pebbles and Bob Bob. 💕 Een bericht gedeeld door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 21 Mrt 2017 om 12:32 PDT

Bron & Beeld: Instagram