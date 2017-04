Baby André Hazes is dól op vrouwelijk uitstapje met zijn moeder

Baby André vindt zo ongeveer álles leuk, laat zijn moeder weten op Instagram.

Want het ís ook wel erg gezellig, samen naar de pedicure. En of ’t nou een vrouwelijk uitje is of niet, de jongste Dré straalt van oor tot oor.

Moeder Monique Westenberg (38) is hartstikke trots op haar jonge spruit. Baby Dré werd afgelopen oktober geboren en is nú al een ster op social media. Elke foto van de knul krijgt duizenden likes.

Zelfs met mama mee naar de pedicure vindt hij leuk❣️ Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 22 Apr 2017 om 4:36 PDT

Binkie… Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 23 Apr 2017 om 5:16 PDT

Bron & Beeld: Instagram