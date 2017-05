Wat déze baby bij de geboorte weegt is onvoorstelbaar

In Nieuw-Zeeland is een vrouw bevallen van een flinke zoon. Want het kindje woog aardig wat bij de geboorte.

De jongen kwam ter wereld met een gewicht van maar liefst 7.39 kilo.

Grote maat

Verder was de baby 57 centimeter lang. Dit is zeker twee keer zo zwaar als gemiddelde pasgeboren baby’s en zeker ook 6 centimeter lang dan wat gemiddeld is. De knul past al in kleding die bedoeld is voor kinderen van een half jaar oud.

Kerngezond

De moeder van de jongen kon aan het eind van haar zwangerschap nog maar ‘moeilijk voorover buigen’ vanwege haar grote buik. Het kindje is met een keizersnee ter wereld gekomen en is kerngezond en een blije jongen. De ouders van de baby wilden niet met hun naam in het nieuws komen.

In de familie

Zijn vader laat weten aan Nieuw-Zeelandse media: “We zijn zelf niet eens zo groot, dus we vragen ons af waar deze lengte en dit gewicht vandaan komt. De jongen heeft al een grote broer: die woog 5.3 kilo bij de geboorte, wat ook groter is dan gemiddeld.

Zó zag koning Willem-Alexander eruit als baby.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook