Vrouw zit half uur vast in bad met bizarre reden

De Australische Denshan besloot lekker te gaan badderen, niet wetende dat er iets heel aparts zou gebeuren waardoor ze vast kwam te zitten.

Ze wilde namelijk lekker wat kokosolie in het water gooien, voor de lekker geur en zodat de olie haar huid zou verzorgen.

Maar dát zal ze niet snel nog eens doen, gokken wij. Zo schrijft ze op het sociale medium Imgur – met een foto erbij van haar benen in de badkuip: “Ik zit momenteel vast in bad. Ik zit ziek thuis met een infectie en koorts, en heb net antibiotica en een pijnstiller genomen. Ik had zin in een ontspannend bad, dus ik stak wat kaarsen aan en goot wat lekker ruikende kokosolie in het water. Iets teveel, zo zie ik nu.”

Glibberen en glijden

Je raadt het al: het spul werd zo glibberig, dat ze met geen mogelijkheid nog op kon staan zonder onderuit te glijden. “Ik glijd heen en weer als een gigantische walvis. Ik heb gewoon geen enkele grip. Ik glij van de ene naar de andere kant door de olie. Nooit meer. Help!” Er was ook niemand thuis om haar te kunnen helpen.

Lol

Na een half uur had de vrouw dan eindelijk de oplossing bedacht: ze liet het bad opnieuw vollopen en met een zeepje heeft ze de olie weg kunnen halen. “Stomheid op z’n best”, besluit ze. Maar ze kan er wel om lachen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock