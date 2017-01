Bah: serveerster smeert hamburger van gast onder bloed en slijm

Een serveerster in een Amerikaans fastfoodrestaurant had het niet zo gemunt op één van haar gasten. Ze besloot zijn hamburger te besmeren met heel iets anders dan ketchup en mayonaise.

De vrouw zou het eten hebben besmeurd met bloed en slijm – afkomstig uit haar onderbroek.

Dat klinkt om te gruwelen – je zou het maar voorgeschoteld krijgen. De gast in kwestie had op dat moment niets door; zoiets verwacht je natuurlijk niet. De zaak kwam aan het licht nadat een collega van de vrouw thuis over het voorval had verteld tegen haar moeder. Haar moeder vond het zo’n idioot verhaal dat ze er op Facebook over schreef. De collega was er om wat voor reden dan ook van op de hoogte dat de vrouw op die dag menstrueerde.

Viezer dan vies

Het gebeurde begin januari om half 11 ’s avonds. De collega had gezien hoe de jonge vrouw ruzie kreeg met een gast. Ze zag vervolgens hoe de vrouw achterin de winkel met haar hand in haar broek ging om dit vervolgens af te vegen aan het voedsel. Inmiddels is de vrouw aangehouden door de politie. Ze moest een borgsom betalen van bijna €5000 om uit de gevangenis vrij te worden gelaten en haar werkgever heeft haar per direct ontslagen.

Bron: The Dispatch. Beeld: iStock