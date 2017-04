Jongetje gooit bakstenen in een nest vol jonge eendjes

De Alphense Dierenambulance werd dit weekend onaangenaam verrast toen ze een nestje eendjes aantroffen dat was bekogeld met bakstenen.

De 5 piepjonge dieren hebben de aanval niet overleefd.

De tekst gaat verder na de video.

Deze knul heeft zijn eigen groepje eenden.

Zo jong

“Onze medewerkers zijn er echt ontdaan van”, laat Ginet Groep van de dierenambulance weten. Ze vraagt zich maar 1 ding af: “Waarom doet iemand dit?” De dader is gezien door een groep getuigen. Zij konden hem niet tegenhouden de stenen te gooien, maar zagen het wel voor hun ogen gebeuren. Volgens hen is het jongetje een jaar of 10 oud. Zeker 4 van de 5 eendjes waren net uit het ei gekropen en de 5e was nog onderweg. Waar de moedereend was op het moment van de brute en laffe aanval, is niet bekend.

Bekend

De woordvoerder van de dierenambulance is er kapot van: “Wij weten, na enig speurwerk, wie de dader is. Die naam zullen wij zeker aan de politie doorgeven. Ik kan dit jongetje dan ook alleen maar adviseren zelf naar de politie te stappen. Ik snap echt niet wat er in zijn hoofd omging. Vond hij het spannend? Stoer? Heb je dan geen respect voor dingen die leven? Onze vrijwilligers konden niets anders meer doen dan de lijkjes opruimen. Mensen worden vrijwilliger bij de dierenambulance omdat ze dieren willen helpen, niet om bruut vermoorde dierenlijkjes op te ruimen.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: AD. Beeld: Getty