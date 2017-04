Bastiaan van Schaik: “Máxima ziet er kei- en keimooi uit”

Op dit moment staat de koninklijke familie druk handjes te schudden met iedereen die op deze koude donderdag naar Tilburg is gekomen, maar waar we natuurlijk écht op zitten te wachten zijn de outfits van onze royals. Wat heeft iedereen vandaag aan en wat vinden we ervan? Wij belden met ‘onze’ Bastiaan van Schaik.

Koningin Máxima.

“Ja, echt op z’n Brabants: kei- en keimooi,” zegt Bastiaan meteen. “Ze ziet er onwijs koninklijk uit in deze cape met degradé kleurverloop. De details zijn echt geweldig. En dat ze in dit kroonjaar kiest voor een design van Jan Taminiau, die ook haar outfit ontwierp voor de inhuldiging van Willem-Alexander, is natuurlijk dubbel zo leuk. In de mouwen zit een prachtige bolling en de snit van haar jurk met subtiele sparkle is geweldig, heel erg elegant. De halslijn is perfect, de lengte van de jurk fenomenaal. Echt alles is mooi. Ook de keuze van de pumps, want die accentueren daarmee alleen maar de details in haar jurk. Deze outfit is echt een geweldige ode aan textielstad Tilburg.”

De jurk en cape van Máxima zijn vanaf morgen te bewonderen in het Textielmuseum in Tilburg, waar de cape door Jan Taminiau (die daar uit de buurt komt!) is gemaakt. (tekst gaat verder onder de tweets)

Jurk en cape Koningin Máxima vanaf morgen bij ons te bewonderen! #oranjeboven #koningsdag2017 foto: REINIER RVDA pic.twitter.com/IGEPnFc8gI — TextielMuseum (@TextielMuseum) 27 april 2017

Jurk & cape #Máxima ontworpen door @JANTAMINIAU zijn morgen ook te zien in Tilburg in @TextielMuseum waar de cape in textiellab is gemaakt pic.twitter.com/5ik7QQ9nUk — john de greef (@johnelsevier) 27 april 2017

Meer zien van de laatste collectie van Jan Taminiau? Klik hier.

Koning Willem-Alexander

Je zou voor het gemak bijna vergeten dat het zijn verjaardag is en niet die van zijn beeldschone vrouw. Dat onderstreept Bastiaan dan ook: “De koning draagt natuurlijk een onwijs mooi pak met een prachtige stropdas met detail, maar Máxima is natuurlijk écht diegene die de show steelt en het is duidelijk dat de koning dat dan ook graag aan haar overlaat. Ze passen qua kleding vandaag in ieder geval perfect bij elkaar.”

De prinsesjes

Bastiaan: “Het is heel duidelijk dat de meiden steeds meer een eigen stijl ontwikkelen. Dat geldt vooral voor Amalia, die in een knalgele jas van de Zara loopt. Ze valt het meeste op van allemaal en dat ‘gewoon’ in een jas van de Zara. Vet leuk. Haar outfit spat van het scherm: een zonnige jas voor een heel zonnig meisje zeg maar. Geel is een levenslustige en extraverte kleur, het is duidelijk dat Amalia steeds meer uit haar schulp kruipt en zich een beetje afzet tegen haar ouders. Die is vast lekker aan het puberen. Dit in tegenstelling tot Alexia en Ariane die zich met hun chique outfits meer aan hun moeder spiegelen. Vooral Ariane, in die schattige cape van Natan. Wat een lieverd.”

Prinses Aimée

Net als vorig jaar draagt Aimée een creatie van couturier Addy van den Krommenacker. “Een hartstikke leuke ode aan Brabant natuurlijk, waar Addy vandaan komt. Ze ziet eruit als een wilde roos, geweldig.”

Prinses Aimée weer in prachtige creatie van Addy van den @Krommenacker pic.twitter.com/9KoK29JURs — Rick Evers (@Rick_Evers) 27 april 2017

Beeld: ANP

LEES OOK:

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!