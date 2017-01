De ontwikkeling van Beatrix’ kapsel door de jaren heen

Prinses Beatrix is vandaag 79 jaar geworden. En waar denk je nu (zo goed als) het eerste aan als je aan Beatrix denkt? Juist, haar kapsel. Die opvallende coupe heeft ze eigenlijk al sinds haar 18e en dit is het verhaal erachter.

Eigenlijk heeft Beatrix van zichzelf best wel steil haar, zoals je op de eerste foto kunt zien. Echter kreeg de kleine prinses al snel permanentjes toegediend, zoals op de tweede foto zichtbaar is. Beatrix heeft eigenlijk haar hele leven kort haar gehad, nooit met een middenscheiding. Omdat haar steile haar met een zijscheiding absoluut in haar gezicht zou vallen, droeg Beatrix altijd een strikje of een speldje.

Daarnaast was prinses Beatrix een erg sportief meisje, zoals op onderstaande foto’s is te zien. Haar haar moest daarom ook vooral makkelijk zijn en niet in de weg zitten bij het sporten.

Prinses Beatrix had als tiener veelal hetzelfde kapsel, met af en toe een kleine variatie in de krul. Kort haar bleef in de mode. Vanaf haar 18e begon Beatrix echt na te denken over een eigen look en daarvoor nam ze een bekende stylist in dienst.

Die stylist was Alexandre de Paris, geen onbekende in de glamour- en royalwereld: hij was bijvoorbeeld ook de stylist van Grace Kelly. De Paris is diegene die het iconische kapsel van Beatrix met veel zorg heeft ontworpen.

Het kost een boel tijd en energie om de haren van prinses Beatrix precies in model te krijgen en er zijn dan ook maar een paar kappers die aan de lokken van onze voormalige koningin mogen zitten. Hoe Beatrix’ kapsel gemaakt wordt? Nou zo:

De haren moeten 3 minuten in elektrische rollers De haren moeten strak naar achter gekamd worden en 7 centimeter boven de schedel worden getoupeerd En dan heel. Veel. Haarlak. Gebruiken. En nóg meer haarlak.

De prinses laat tweemaal per week haar haren wassen en ze laat kappers zoveel mogelijk naar Huis ten Bosch komen. Leuk detail is dat Beatrix niet graag heeft dat mensen aan haar gezicht zitten: daarom maakt ze zichzelf zoveel mogelijk zelf op. Alleen bij officiële gelegenheden waarop ze duidelijk in beeld is, laat ze dit werk doen door een professional.

Op vakantie doet de prinses haar haren zelf, net als wanneer ze een hoed draagt. De kapper doet ongeveer 25 minuten over het stylen, Beatrix zelf is ongeveer 1,5 uur zoet. Wat een werk. Maar dan heb je natuurlijk ook wat!

