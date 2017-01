Treurig nieuws: de begrafenis van Hans Breukhoven gaat niet door

Vervelend en verdrietig nieuws voor de nabestaanden van Hans Breukhoven. De uitvaart die vrijdag plaats zou gaan vinden, is afgelast.

Het lichaam van de afgelopen vrijdag overleden oprichter van Free Record Shop is niet op tijd in Nederland door problemen met papierwerk. Hans Breukhoven overleed vorige week in Londen aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

De uitvaart zou vrijdag plaatsvinden in de Laurenskerk in Rotterdam, maar door deze onverwachte vertraging moet de begrafenis dus worden uitgesteld. Wanneer Hans Breukhoven nu begraven gaat worden, is nog onbekend. Wél is er al een afscheidsdienst geweest in Londen. Hans Breukhoven werd 70 jaar.

Bron: Show.nl & AD.nl. Beeld: ANP