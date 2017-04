Een vreselijk incident heeft aan de Maasboulevard in Schiedam plaatsgevonden. Daar is zaterdagavond een jongetje van 5 jaar oud in het water gevallen.

Het jongetje was met een vriendje aan het spelen toen een bejaarde man (83) zag hoe een van de twee in het water viel aan de Maasboulevard in Schiedam.

Helpen

De schipper twijfelde geen moment en hij sprong hem achterna in het water. Hij begon ook de jongen gelijk te reanimeren totdat hulpdiensten het van hem overnamen. Het jongetje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Maar ook met de man op leeftijd ging het na de reddingsactie niet al te best. Hij zou uitgeput zijn geweest en omstanders moesten hem de kant weer op helpen. Het is niet duidelijk waar de ouders van het jongetje op het moment van het ongeluk waren.

Recentelijk is bekendgemaakt dat de toestand van het geredde jongetje stabiel is. Het is nog altijd onduidelijk hoe het jongetje precies te water is geraakt.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Getty