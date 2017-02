Zo vierde bekend Nederland vandaag Valentijnsdag

Jim Bakkum had blijkbaar net geld genoeg geld bij zich voor één drankje vandaag. Krijg je wel dit soort lieve foto’s van.

Valentijns dineetje 💕 // 📸 : Lux Bakkum Een bericht gedeeld door Jim Bakkum (@jimbakkum) op 14 Feb 2017 om 9:10 PST

Awh, John! Priscilla moet wel de gelukkigste dame van de wereld zijn!

Voor jou Priscilla❤❤❤ Een bericht gedeeld door John Williams (@johnwilliamsnl) op 14 Feb 2017 om 2:38 PST

Bridget heeft naar onze mening de allerliefste valentijn aan haar zijde vandaag!

Happy valentines day! #wintersport #snowboarden #loveofmylife #sunnywinter #valentineday Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 13 Feb 2017 om 10:41 PST

Wij hopen heel erg dat Renate deze lichtinstallatie thuis voor Winston heeft aangelegd.

Happy #Valentines day 👫👬👭❣ Een bericht gedeeld door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 13 Feb 2017 om 11:31 PST

Om Nick en Simon moesten wij heel erg lachen, haha!

Ook Wendy pakte flink uit vandaag.

Happy Valentine!! Deze is voor mijn lieve man Erland. Heb ik je al gezegd hoeveel ik van je hou? ❤#hvj #valentine #laatwetenvanwiejehoudt Een bericht gedeeld door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 14 Feb 2017 om 12:08 PST

Nicolette van Dam, als je dit leest: waar heb je dat shirtje vandaan?

Happy #Valentine! ❤ @basssmit Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 14 Feb 2017 om 12:00 PST

Jeroen van der Boom verklaart de liefde aan z’n flesje bier 😉

Love you #valentines Een bericht gedeeld door Jeroen van der Boom (@jvdboom) op 13 Feb 2017 om 11:37 PST

Heleen en Bart zijn vandaag gepast op chic! Veel plezier, tortelduifjes!

‪My Valentine @BartMeeldijk makes me so happy. He fills my days with love, laughter and pure joy. ❤❤❤‬ Een bericht gedeeld door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 14 Feb 2017 om 12:19 PST

We love you too, Yolanthe!