Ik belde een week lang iedere dag met mijn oma

Je opa of oma zo nu en dan eens bellen om een praatje te maken. Het schiet er vaak bij in. Ook bij Libelle’s Cintie. Daarom belde ze een week lang iedere dag met haar oma.

WhatsApp, Facebook of Skype: dat heeft mijn oma allemaal niet. Dus de enige manier om haar te spreken is even op de koffie gaan of een telefoontje plegen. Mijn oma woont in Veghel en aangezien ik daar regelmatig kom, zien we elkaar best vaak. Maar bellen? Dat doen we eigenlijk nooit. Als ik haar bel, is het omdat ik iets moet vragen. Een week lang iedere dag mijn oma bellen om over de koetjes en kalfjes te praten, was dus best even wennen.

Lieve schat

“Ha lieve schat!”, klinkt het door de telefoon als ik haar de eerste dag bel. Mijn oma reageert altijd heel enthousiast, waardoor ik me meteen een beetje schuldig voel omdat ik haar zo weinig bel. Na de vraag of alles goed gaat, verwacht ze natuurlijk mijn vervolgvraag (ik bel immers alleen als ik iets moet vragen). “Nee oma, ik bel gewoon om even te kletsen!” Dat kan ze erg waarderen.

Eenzame kerst

Bel jij jouw opa, oma, tante of oom (ook) veel te weinig? Begrijpelijk. De meeste mensen zijn druk, druk, druk en denken er simpelweg gewoon niet aan dat telefoontje. Voor veel ouderen ligt het echter anders. Zij hebben niet meer zo veel omhanden. Van de 75- tot 85- jarigen voelt bijna 50 procent zich eenzaam. Bij mensen boven de 85 is dat 60 procent. Sommige ouderen voelen zich ook extreem eenzaam. Voor de groep tussen de 75- tot 85 jarigen is dit bijna 10 procent. Bij 85-plussers is dat 14 procent. Sommigen van hen krijgen nooit bezoek in het verzorgingstehuis en brengen de feestdagen alleen door, blijkt uit cijfers van het nationaal ouderenfonds. Niet zo’n gek idee dus om je (groot)ouders een keertje te bellen.

Bezige bij

Mijn oma is 81 jaar en valt absoluut niet binnen de categorie van (extreem) eenzame ouderen. Zo is ze al ruim 48 jaar actief lid van het kerkkoor, zit ze bij de quiltclub en bezoekt ze wekelijks het breicafé. En dan nog niet te spreken over de vele uitjes met vriendinnen, buren en familieleden. Het woord ‘eenzaamheid’ kent oma dus niet. Maar dat neemt niet weg dat ik haar wat vaker zou moeten bellen.

Conclusie

Een week lang hebben we gezellig gekletst. Vanuit het niets, belde ik opeens iedere dag. En dat begon wel op te vallen. Mijn oma vroeg zelfs of ik haar in de maling nam. Dat zou ik natuurlijk nooit durven. Dus daarom had ik vrij snel opgebiecht dat ik bezig was met een experiment zodat ze wist dat ze elke dag een telefoontje kon ontvangen. De conclusie is dat het eigenlijk zonde is dat ik mijn oma zo weinig bel en dat ik dat dus ook vaker zou moeten doen. Maar na een week lang elke dag bellen, begon de gespreksstof wel aardig op te raken. Iedere dag je oma bellen is dus misschien een beetje overdreven. Maar wat vaker je grootouders bellen of een keertje langsgaan bij een eenzame oudere, kan helemaal geen kwaad. Veel mensen hebben geen opa of oma meer, dus diegenen die dat wel hebben moeten hen koesteren!

