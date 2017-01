Hilariteit over ‘afgrijselijke’ Belle-pop: ‘Het lijkt wel Justin Bieber!’

“Disney, wat hebben jullie met Belle gedaan?!” Op social media verschijnen hilarische reacties over de nieuwste prinsessenpop van Disney. De pop moet actrice Emma Watson in haar rol als Belle voorstellen, maar veel mensen zien er een héél andere celebrity in.

De foto’s van de pop ging het hele internet over nadat fotograaf William Herrington zijn afschuw had geuit over het stuk speelgoed. “Ik weet dat de live action poppen van Disney nooit 100% gelijkenis tonen met de acteurs, maar deze is afgrijselijk”, zegt hij tegen Buzzfeed.

when you order an emma watson doll online but a justin bieber doll in a yellow dress & a wig arrives instead pic.twitter.com/PUQUBXyufT — rebekka (@dolanschistad) January 7, 2017

Justin Bieber?

Veel Twitteraars vinden dat de pop verdacht veel op Justin Bieber lijkt. En eerlijk is eerlijk, wij zien de gelijkenis ook wel…

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0 — maryam (@seIinaivy) January 7, 2017

Bron: Buzzfeed. Beeld: Twitter, Disney

