Een verhaal dat leest als een jongensboek: Ben Towers begon op 11-jarige leeftijd zijn eigen bedrijf en maakte onlangs, zeven jaar later, een miljoenendeal. Zeer indrukwekkend dus, al was Isabella (zie video) ietsje sneller. Zij werd miljonair op haar zesde.

Ben richtte Ben Towers – een digitaal ontwerpbedrijf in Londen – op toen hij nog maar elf jaar was. Inmiddels is hij zeven jaar verder en kan hij zichzelf bijna multimiljonair noemen. De 18-jarige Ben kan zelfs Twitter tot zijn klantenkring rekenen. Er werken nu 22 mensen onder hem en hij heeft vestigingen geopend buiten Londen.

Richard Branson

Ben ging een fusie aan met het bedrijf Zest en dat zal beide bedrijven in de toekomst miljoenen opleveren. Vorig jaar werd Ben door The Times al uitgeroepen tot meest veelbelovende jonge ondernemer van het jaar. Sir Richard Branson noemde de tiener al ‘de meest intrigerende ondernemer van het Verenigd Koninkrijk’.

Teenager becomes millionaire after selling design company he started at age 11 https://t.co/Xz4fNDhfj7 pic.twitter.com/5RVHimf19h — Daily Mirror (@DailyMirror) April 14, 2017

