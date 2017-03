Het gaat steeds beter met het zieke zoontje van Michael Bublé

Eind vorig jaar werd er leverkanker geconstateerd bij het 3-jarige zoontje van Michael Bublé. Het gaat nu naar omstandigheden beter met Noah.

Dit laat de broer van Noah’s moeder Luisiana weten.

Een wonder

De behandeling tegen de ziekte slaat goed aan. ”Na deze lange maanden gaat het goed met Noah, erg goed”, aldus Noah’s oom, Dario Lopilato. Hij noemt het een wonder, wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Hij vindt het bijzonder hoe het is gegaan: van de ontdekking van de ziekte tot de operatie en het herstel. “Maar ik wil graag dat mijn zus jullie alle details geeft zodra ze daar klaar voor is.”

Familie

Dario gaat regelmatig langs bij zijn neefjes, die in Los Angeles wonen. “Wanneer je naar het grotere plaatje kijkt en iemand heeft een serieus probleem, dan is al het andere niet meer belangrijk. Het belangrijkste is dat we elkaar hebben en dat we dit doorstaan als een familie.” De Canadese zanger Michael stopte, toen hij het nieuws kreeg, direct met zijn werk, net als zijn vrouw, zodat ze zich volledig konden richten op hun zoontje. Volgens bronnen is de tumor operatief verwijderd en zou Noah zo goed als kankervrij zijn. Michael en zijn vrouw hebben naast Noah nog een zoon van 1 jaar oud, Elias.

This is how the new tour begins. Off to rehearsals. We’re coming to a city near you !!! #getready #2017 #mbtour Een bericht gedeeld door Michael Bublé (@michaelbuble) op 20 Sep 2016 om 12:15 PDT

Can’t believe my little man is 3 years old today !! Happy birthday Noah /Spider-Man. Feliz cumpleaños ! Your mommy And I love you so much ! #loveofmylife #proud #papa Een bericht gedeeld door Michael Bublé (@michaelbuble) op 27 Aug 2016 om 6:31 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram