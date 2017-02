Furieus was ze, toen deze vrouw ontdekte dat haar echtgenoot een minnares had. Ze sleurde de 20-jarige geliefde van haar man aan de haren en naakt de straat op nadat ze de twee op heterdaad had betrapt (tekst gaat verder onder de video).

De heftige reactie werd vastgelegd door de puberzonen van de vrouw. Ze was samen met haar jongens haar echtgenoot achtervolgd naar het appartement van de minnares. De jongens schreeuwden zo hard mogelijk zodat mensen naar buiten zouden komen om een kijkje te nemen.

Watch Video: Furious Wife Forces Husband’s Lover To March Naked After Catching Them In Bed https://t.co/QxEIJs6xic pic.twitter.com/ipADfMp74e — Blue News (@Bluenews_ng) 10 februari 2017

De boze vrouw, waarvan de naam bij ons onbekend is, postte klaarblijkelijk op social media dat het haar niets kan schelen wat mensen over haar denken. “Ik heb gedaan wat ik moest doen, dit is hoe ik verraadsters aanpak die getrouwde mannen verleiden. Ik heb haar net op heterdaad betrapt met mijn man. Ex-man vanaf vandaag.”

Gevangenis

De vergeldingsactie kan de vrouw duur komen te staan. De minnares heeft aangifte gedaan en de boze echtgenote wordt nu onder meer verdacht van geweldpleging, bedreiging, mishandeling en verwonding. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze tot 10 jaar de cel indraaien.

De minnares heeft tegenover de politie verklaard dat ze al vijf maanden een verhouding had met de getrouwde man. “Tegen mij heeft hij altijd gezegd dat hij ongetrouwd was.”

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock