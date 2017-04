Beyoncé zegde haar optreden op het beroemde festival Coachella dit weekend af omdat ze hoogzwanger is. En als je haar gigantische buik ziet, begrijp je waarom.

In plaats van feesten op een festival vierde de wereldster daarom een rustige Pasen omringt door familie. Gelukkig vond ze wél een momentje om met haar moeder en Destiny’s Child-vriendin Kelly Rowland te poseren voor een gezellig paaskiekje. Alle aandacht op de foto gaat echter uit naar Beyoncés prachtige buik.

Solange

Beyoncés zusje Solange was overigens wél op Coachella. “3/4th of my girls, missing 1/4th at Coachella”, schrijft moeder Tina Knowles op Instagram.

Bron en beeld: Instagram.