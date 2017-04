Beyoncé deelt intieme foto’s van haar hoogzwangere buik

In de muziekwereld is ze allang niet meer weg te denken: superster Beyoncé. Inmiddels is ze hoogzwanger van haar tweeling.

En hoewel de ster niet vaak iets persoonlijks laat zien van zichzelf, deelt ze nu een aantal eerlijke foto’.s op social media.

Veel fans

Overigens zijn de posts van de wereldster behoorlijk wat geld waard. Zo heeft 1 bericht op Instagram van Beyoncé een waarde van maar liefst 935.000 euro. Geen enkele beroemdheid kan hieraan tippen. Al haar video’s worden miljoenen keren bekeken en haar foto’s krijgen ook al gauw miljoenen likes: ze heeft meer dan 100 miljoen volgers.

Opvallend is dat de ster rondom meerdere foto’s van haar zwangerschap een bloemenkader plaatst. Hierdoor denken haar fans dat haar tweeling weleens een naam kan krijgen die verwijst naar bloemen.

Eerder deelde Beyoncé al deze grappige foto van haar met haar gezin. Zowel haar man Jay-Z en haar dochter Blue Ivy zijn verkleed voor een speciale gelegenheid.

Bron & Beeld: Instagram