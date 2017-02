Bijzonder: 64-jarige vrouw bevalt van tweeling

Een 64-jarige Spaanse vrouw is bevallen van een gezonde tweeling. Beide baby’s kwamen via een keizersnede ter wereld.

De baby’s wogen bij de geboorte 2,2 en 2,4 kilo en ook de moeder maakt het na de bevalling goed.

Lange weg

Het was een bijzonder traject: de vrouw werd in 2012 voor het eerst moeder. Ze raakte zwanger door een reageerbuisbevruchting in de Verenigde Staten.

Toch zit er een minder mooie kant aan het verhaal. Haar eerste dochter werd uit huis geplaatst omdat er niet goed voor haar werd gezorgd. Hoe het dan toch kan dat ze opnieuw zwanger mocht worden, is niet bekend. Wat er met haar tweeling gaat gebeuren, is ook nog onduidelijk.

Record

De oudste vrouw die ooit moeder werd is vooralsnog de Roemeense Adriana Illiescu. Zij was 66 jaar en 230 dagen oud toen zij beviel.

Bron: ANP. Beeld: iStock