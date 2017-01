Het is al ruim 12 jaar geleden dat superster Angelina Jolie (toen nog) samen met Brad Pitt het Ethiopische meisje Zahara adopteerde (op de foto hierboven links). Het koppel werd destijds verteld dat Zahara een AIDS-wees was, maar nu blijkt de moeder van het meisje in leven te zijn.

“Ik wil alleen maar af en toe contact met mijn dochter, meer niet.” Mentewab Dawit Lebiso, nu 31, beviel op 19-jarige leeftijd van een klein meisje, dat ze de naam Yemasrech meegaf wat ‘goed nieuws’ betekent. Ze stond haar dochter af voor adoptie, omdat ze de zorg voor de kleine baby niet op kon brengen.

Verkracht

Bijna niemand in Mentewabs omgeving weet dat zij de biologische moeder van Zahara is, ook omdat Mentewab zich schaamt voor de verwekking van haar dochter: de vrouw werd op een nacht in huis overvallen en bruut verkracht, waardoor ze in verwachting raakte. Ze was bang om haar familie de waarheid te vertellen, maar toen haar zwangere buik eenmaal zichtbaar werd, kon ze haar baby niet langer meer verbergen. Mentewab werd gedwongen om te verhuizen, want haar familie was woest: de tienermoeder zou een schande voor de familie zijn.

Ziek en ondervoed

Kort na de bevalling werd Mentewab ziek. Ze was te zwak om voor haar dochter te zorgen, waardoor ook Yemasrech ziek werd en ondervoed raakte. Dat was het moment waarop Mentewab door haar moeder, oom en tante gedwongen werd om het kleine meisje af te staan.

Zo kwam Yemasrech, later Zahara, terecht bij Angelina Jolie en Brad Pitt. Het voormalige sterrenkoppel heeft tot een paar jaar terug nooit geweten van het bestaan van Mentewab: Brad en Angelina kregen officiële papieren mee, waarin vermeld stond dat Zahara een AIDS-wees was.

Mentewab zocht een paar jaar geleden contact met het adoptiebureau om te vragen wat er met haar dochter was gebeurd. Ze was boos en geschrokken toen ze erachter kwam dat Brad en Angelina dachten dat ze was overleden.

Scheiding

Er is in de tussentijd contact gezocht met het Hollywoodkoppel, maar dit liep nooit uit op iets concreets. Nu Brad en Angelina gaan scheiden, zoekt Mentewab de pers op. Ze gaf een interview aan de Britse Daily Mail, waarin ze aangeeft dat ze graag wil dat haar dochter bij Angelina blijft. Tegelijkertijd roept ze de actrice op om contact te zoeken, want Mentewab wil graag onderdeel uit gaan maken van Zahara’s leven. “Ik mis haar elke dag. Ik ben zó benieuwd hoe haar stem klinkt. Ik ben erg verdrietig dat ik elk jaar haar verjaardag in mijn gedachte vier, maar dit niet met haar kan delen.”

Vertegenwoordigers van Brad Pitt en Angelina Jolie hebben nog niet gereageerd op het uitgebreide interview en Mentewabs verzoek.

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty Images