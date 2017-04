Moeder doet bizarre ontdekking in chocolade ei van dochtertje (2)

Toen Vikki Maguire-Grant haar 2-jarige dochtertje een groot chocolade paasei cadeau gaf, had ze niet bepaald verwacht dat er iets anders in zou zitten behalve chocolade en een cadeautje. De geshockeerde moeder deelt haar verhaal op Facebook om andere moeders te waarschuwen.

In de video hierboven zie je hoe je in een mum van tijd een eigen chocolade reep of snack maakt.

Toen het 2-jarige dochtertje van Vikki dolblij haar grote paasei openmaakte, stuitte ze op iets anders tussen de chocolade. Er zat namelijk een naald gesmolten in de chocolade. De bezorgde moeder deelde de foto van het voorval op Facebook in de hoop andere moeders te waarschuwen. Onder de foto schrijft ze: “Isabelle opent haar favoriete ei, en wat blijkt? Er bleek een naald in te zitten. En het enge is nog dat ik haar eerst aan de buitenkant een hapje heb laten nemen.”

De fabrikant

Maar de moeder heeft het voorval niet laten rusten. Ze is achter de fabrikant aangegaan om hem op het voorval te attenderen. Zo schrijft ze in haar Facebook-post: “Ik heb aan de telefoon gehangen met ASDA (de fabrikant) en heb het ei opgestuurd. Ik hoop dat het een fout van de machine is, en geen psychopaat die het op kinderen voorzien heeft. Controleer alsjeblieft je eieren!”

Het voorval wordt momenteel nog onderzocht door Kinder (het merk van het ei) en de fabrikant.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Unilad.co.uk Beeld: iStock, Facebook