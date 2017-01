Eng: bliksem slaat in vliegtuig (en zo ziet dat eruit)

Je wilt er als vliegtuigpassagier liever niet aan denken: het kan bij het opstijgen weleens misgaan. Zeker als het onweert.

Het overkwam passagiers die vanaf Moskou in een Boeing 747 vetrokken.

Stootje

Het toestel was op weg naar Sotsji toen de bliksem insloeg. Dat klinkt wellicht enger dan dat het in werkelijkheid is: het gebeurt namelijk wel vaker. Vliegtuigen zijn zo gemaakt dat ze elektrische lading wel aankunnen: het vloeit af via de metalen romp. Maar niet vaak worden er beelden van vastgelegd. Dat maakt deze video extra bijzonder.

Het moment

Julia Musina zag het gebeuren, een vriend van haar was aan het filmen. “Het ziet er vanaf de grond eng uit. Ik kan me voorstellen dat mensen aan boord er wel nerveus van worden.” De vlucht verliep verder gewoon zonder problemen. Haar beelden zijn al bijna 50.000 keer bekeken op YouTube.

