Schokkend: zo gaan mensen écht met blinden en hun geleidehond om

Amit Patel werkte als arts op de eerstehulp, maar is vijf jaar geleden blind geworden. Sindsdien is hij afhankelijk van zijn blindengeleidehond Kika. En niet iedereen gaat daar even sympathiek mee om.

Amit is geschrokken van al het commentaar dat hij krijgt wanneer hij met Kika door zijn woonplaats Londen loopt. Om te laten zien wat er gebeurt, gaf hij de hond een GoPro-camera.

Slaan

Op de beelden is te zien hoe reizigers niet opstaan voor Amit en hem en zijn hond in een overvolle trein laten staan. Ook is te zien hoe personeel zijn vraag om hulp negeert en hoe mensen hem en Kika zelfs slaan met paraplu’s en tassen.

Gedragen

Amit zette de beelden iedere dag op zijn computer en ontdekte dankzij zijn vrouw Seema hoe de mensen die hij niet kan zien zich gedragen. Zoals een vrouw die haar tassen op een stoel legt in plaats van dat ze Amit daar laat zitten.

Eenzaam

“Het ergste is het gezucht en het negatieve commentaar achter mijn rug om. Mensen zijn onbeschoft en arrogant en denken dat ze alles kunnen doen wat ze willen. Mijn zicht verliezen was al heel erg eenzaam. Als ik met het openbaar vervoer reis, voel ik me vaak net een klein bang jongetje in de hoek.”

