15 dingen die ik niet meeneem naar het nieuwe jaar

Een nieuw jaar, nieuwe dingen. Libelle’s Elselien heeft daarom besloten om een aantal dingen achter te laten in 2016. Daar waar ze horen: in het verleden. Als het lukt…

1. Het tweede (en derde) schaaltje chips

Chips schijnt namelijk net zo lekker te zijn als je er héél af en toe een handje van neemt. Zou het?

2. Die ongezellige joggingbroek waar ik al het hele jaar in woon

Blauw, gestreept, zit te wijd om mijn billen en te strak om mijn kuiten. De vriend zal me dankbaar zijn.

3. Een veel te volle agenda

Het is de hoogste tijd dat ik ook eens ‘Ik kan niet’ zeg als ik in plaats van een etentje liever een date heb met mijn tv. Hállo Netflix!

4. Die mond die praat voor ik denk

Dus niet meer roepen dat ik gympen van merk X afzichtelijk vind en dáárna pas naar beneden kijken om te ontdekken dat mijn gesprekspartner ze aan haar voeten heeft. Ai.

5. Mijn halve ondergoed- en sokkenla

Verwassen, uitgerekt, incompleet… Tijd om er met de bezem door te gaan. En wederom: de vriend zal me dankbaar zijn.

6. Die best wel lege bankrekening

Zeg maar dág nieuwe schoenen/nagellak/jurkjes/jassen… Sparen zal ik. En wel nu!

7. Vastzittende schouders

Kom op, gewoon weer iedere week trouw naar pilates. Niet in de laatste plaats omdat je er ruim 30 euro voor betaalt (zie punt 6).

8. Ergernissen

Een medereiziger die zijn telefoon opneemt in de stiltecoupé, een vriendin die niet meteen terug-appt, de sokken van mijn vriend op de badkamervloer… Gaat dat ooit veranderen? Niet? Nou dan.

9. Een groene panty met stippen

Hij leek zó leuk in de verpakking, maar nu blijkt dat alleen meisjes van 12 er mee weg komen. Iemand nog een leuke dochter in de aanbieding?

10. Och och, och: die knalroze korte broek

De verkoopster zei dat het ‘helemaal nu’ was, die fluorkleur. ‘En als je ‘m combineert met rustige kleuren is het hartstikke leuk.’ Ik weet inmiddels beter. Het ding is oerlelijk, véél te kort en ook nog eens te klein.

11. 3 kilo

Zouden die schaaltjes chips de sleutel zijn?

12. Mijn telefoon

Neeeee, niet letterlijk. Maar ik kan hem best wat mínder gebruiken in het nieuwe jaar. Gewoon een dag per week helemaal niet. Zoiets? Kunnen we wel mee leven toch?

13. Hulp-tv

Ik zap er ‘per ongeluk’ langs en voor ik het weet ben ik verstrikt een ingewikkelde burenruzie over een recht van overpad of een stel met 30 duizend euro schuld terwijl ze nog wél roken en 3 herdershonden hebben (kijk maar, is altijd zo!) en is er weer een avond voorbij.

14. Het eerste album van The Lumineers

Harstikke leuk hoor, maar misschien fijn om ook eens iets NIEUWS te luisteren in plaats van iedere dag hetzelfde liedje?

15. Mijn goede voornemens

Want we weten het allemaal, er komt toch nooit iets van terecht.

