Ik at een appel voor elke maaltijd – en dít is het resultaat

Als je een appel neemt vóór elke maaltijd, dan zou je minder eten van de maaltijd die volgt. Maar is dat ook echt zo? Libelle’s Irene ging de challenge aan om dat uit te vinden.

Van alle soorten fruit eten we appels het meest. Volgens het Voedingscentrum eet een gemiddelde Nederlander zo’n 10,7 kilo appel per jaar. Zelf eet ik ook vrijwel dagelijks een appel, soms wel twee. Dus drie appels per dag voelt als een kleine aanpassing in mijn voedingspatroon. Wel ben ik benieuwd naar de mening van voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein over dit ‘appeldieet’. Is het een goed idee?

Hoe kijkt de voedingsdeskundige tegen het ‘appeldieet’ aan

“Aangezien de meeste Nederlanders te weinig fruit eten, vind ik alle vormen van meer fruit al snel een goed idee. Maar waarom alleen appels? Interessanter zou zijn: neem 1 stuk fruit voor iedere maaltijd. Je zou bijvoorbeeld een appel, een banaan en een sinaasappel kunnen eten. Ongeveer net zoveel kilocalorieën en veel rijker aan voedingsstoffen – kalium, magnesium, B-vitamines en vitamine C”, aldus Wendy.

Pre-loading

“Wat met dit soort adviezen vooral wordt bedoeld, is dat je de maag vult met voeding met een lage energiedichtheid (veel volume, weinig kilocalorieën). Dit kan dus ook rauwkost zijn”, zegt Wendy. “Het zogenaamde ‘voorladen’ of hipper gezegd ‘pre-loading’ is voor wie gewicht wil verliezen een goed en duurzaam idee.”

Jonagold en Braeburn

Check: best een goed idee, maar dan mét variatie. In mijn uitdaging draait het echter om appels, appels en appels. Dus ik sla een partijtje friszure Jonagold en Braeburn-appels in en ga aan de slag.

Appel ín ontbijt

Een appel op de nuchtere maag vind ik best heftig, dus meng ik een appel door mijn ontbijt. Dat bestaat uit een bakje havermout, 1 appel, kaneel, een handvol ongebrande noten en een paar rozijnen. Zoals een collega treffend opmerkte: “Je maakt eigenlijk een appeltaartje.” Klopt, maar dan zónder suiker.

Vult goed

Het havermout-appel-ontbijt vult supergoed. Waar ik voorheen vaak tussen 10 en 11 uur trek had in een tussendoortje, vult dit ontbijt prima tot aan de lunch. Geen gesnack tussendoor gegarandeerd. Maar of dat door de appel komt? Het kan ook de havermout zijn.

De lunchappel

Oké, dan appel nummer 2. Voor de lunch neem ik steeds opnieuw een appel. Elke keer een ‘gewone’ appel gaat wat vervelen. Daarom snijd ik ‘m soms in partjes en strooi er wat kaneel op. Vervolgens eet ik gewoon een belegd broodje of uitgebreide salade. Ik ga er niet minder door eten tijdens de lunch.

Bewuster

Wel merk ik dat ik minder snack tussen de maaltijden door. Het idee ‘ik ga zo weer een appel eten’ helpt daarbij. Ik ben bewuster bezig met wat ik eet en dat voelt goed. Ook heb ik langer een verzadigd gevoel. En áls ik in de middag trek krijg, is dat op een later moment. En dan ben ik alweer bijna aan de volgende appel toe. Nóg een appel…

Val je af van het ‘appeldieet’?

En val je ervan af? Voedingsdeskundige Wendy: “Tja, dat ligt eraan. Door langere tijd op deze manier met je maaltijden om te gaan, kun je zeker gewicht verliezen. Het gaat echter niet leiden tot heel snel gewichtsverlies. Het is wel een duurzame verbetering van je eetgedrag en dat kan ervoor zorgen dat je straks niet meer op dieet hoeft!”

Eenzijdig

“Kortom, in essentie best een leuk idee dat ‘appeldieet’, maar wat mij betreft te eenzijdig”, vindt Wendy. En daar sluit ik me bij aan. Eén dag 3 appels eten is prima, 2 dagen ook, maar nu ik dit meerdere dagen achter elkaar doe, gaan al die appels me tegenstaan. Het voelt goed dat ik bewuster eet, maar ik heb zin in variatie. Kom maar door met die wortels, bananen en kiwi’s.

Wendy Walrabenstein is diëtist/voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind. Dit boek helpt jou een eigen plan te maken voor een gezond & lekker leven. Wil jij fysiek én mentaal gezond zijn en blijven? Bestel dan hier het boek. Lees ook haar blog.

Dagelijks de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK: