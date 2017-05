Barbara (45) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze 2 zoons (David, 11, en Louie, 8) en een dochter (Judy, 6). In New York kocht ze haar lunch in een bagelstore en dat bleek nog niet zo makkelijk als gedacht.

Yes or no

We woonden net in New York en ik stond voor het eerst in zo’n typisch Amerikaanse bagelstore. Lange vitrines met 101 soorten bagels, zaadjes, beleg en garneringen. Het was lunchtijd en voor mij stond een lange rij wachtenden die verveeld om zich heen keken. Zij wisten dus duidelijk al wat ze gingen nemen. Ik keek koortsachtig in die lange vitrine en combineerde in mijn hoofd alle mogelijke combinaties. Meergranen met creamcheese en zalm? Sesam met humus en rucola? Kaneel met rozijnen en honing?

Naarmate ik dichter bij de kassa kwam, schoten de mogelijkheden sneller door mijn hoofd. Tot een dikke man met koksmuts en zwarte snor ‘NEXT!’ snauwde en het mijn beurt was. Ik probeerde zo nonchalant mogelijk duidelijk te maken dat ik zalm wilde. Daarop blafte hij me – dacht ik – toe of ik er sesam- of maanzaad op wilde. Hij duldde geen twijfel. Snelheid was hier duidelijk geboden, dus op alle vragen die volgden, antwoordde ik willekeurig en beurtelings yes en no. Ik hoorde niet eens meer wat hij vroeg. De mensen achter mij werden ongeduldig en ik wilde dat dit zo snel mogelijk achter de rug was. Ik kreeg het warm en voelde dat ik rood werd. Opluchting was dan ook mijn deel toen ik 5 minuten later met een papieren zakje buiten stond, met daarin mijn lunch: een kaneelbagel met creamcheese, honing, rucola en zalm…

