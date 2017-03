Barbara (45) vertelt over de eerste ontmoeting met haar schoonmoeder

Barbara Schneemann (45) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze 2 zoons (David, 11, en Louie, 8) en een dochter (Judy, 6). Barbara kan haar eerste ontmoeting met haar schoonmoeder nog goed herinneren: “Een mix van humor, respect en zelfvertrouwen doet wonderen.”

Mijn schoonmoeder

“Mijn vuurdoop was het verjaardagsdiner van mijn schoonvader. Vriend en ik hadden een paar maanden verkering en vonden het nog behoorlijk spannend om dat ook zo te noemen. Ik was net binnen en kreeg van een kleine vrouw met een chique grijze coupe een schaal in mijn handen gedrukt: of ik daar even mee langs de gasten wilde gaan. Ik weet niet eens meer of ik dat ook echt deed of niet, maar wel dat ik reageerde met een mix van humor, respect en zelfvertrouwen.

Dat was het begin van mijn relatie met mijn schoonmoeder. Inmiddels zijn we zeventien jaar verder, zijn we met elkaar op vakantie geweest, vierden we Kerst en sinterklaas, huilden we om verlies, waren we gelukkig met geboortes, maakten we vele flessen witte wijn soldaat en beslechtten we stevige misverstanden. Want makkelijk is het natuurlijk niet altijd, sinds ik het hart van haar prinsenkind (haar enige zoon) veroverde. Maar de mix van humor, respect en zelfvertrouwen doet nog steeds wonderen. Soms gaat het mis, dan ga ik me ongemakkelijk gedragen en dan wordt daar ook onmiddellijk ongemakkelijk op gereageerd.

Maar mijn schoonmoeder is onderdeel van ons leven. Ze is er altijd als we haar nodig hebben, denkt aan details als ik ze vergeet (soms vaker dan me lief is) en stuurt altijd kaartjes op verjaardagen. Ze is alert en geïnteresseerd, superfit en voert levendige gesprekken met onze kinderen. Bovenal is ze de moeder van mijn grote liefde. En daarmee alleen al verdient zij op zijn minst respect, véél respect.”

