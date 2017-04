Barbara (45) had de leukste gesprekken met haar zoon tijdens het klimmen op Mallorca

Barbara (45) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze 2 zoons (David, 11, en Louie, 8) en een dochter (Judy, 6). Op Mallorca ging Barbara met haar oudste zoon een berg beklimmen en dat zorgde voor de leukste gesprekken.

Klimmen en kletsen

Gek, hoe een simpel idee een dag als alle anderen kan veranderen in een dag die je nooit zult vergeten. We waren met zijn vijven met vakantie op Mallorca. De kinderen hebben de leeftijd dat ze alles prima vinden, zolang ze maar ergens kunnen zwemmen. En dus zagen onze dagen er ongeveer zo uit: van het zwembad naar het dorp, naar het strand, naar het terras en weer terug naar het zwembad. Omdat we vonden dat daar af en toe een wat actiever dagje tussen moest zitten, kwam Gaius met een simpel voorstel: “Bar, waarom ga jij morgen die berg daar niet beklimmen, samen met David? Beetje kletsen, beetje klimmen…”

David, beginnend pubertje en niet heel communicado, vond het ook een superplan. Dus togen wij met flessen water, koekjes en bananen de berg op. Na nauwelijks 300 meter, we waren nog niet eens aan de klim begonnen: “Nou mam, hier vind ik dus niks aan. We zouden óf echt klimmen óf kletsen, maar nu doen we het allebei niet. Saai.” Oké… Het was voor mij ook even zoeken, niet alleen naar de route. Dus deed ik waar ik goed in ben: vragen stellen. Van: Wat vind jij het mooiste voetbaltenue? tot: Wie zijn je vrienden en waarom? En zo klommen we hoger en hoger. En David kletste non-stop. Over een werkstuk op school, over FOMO (fear of missing out), over gevoelig zijn, over zijn beste vriend. Deze zomer gaan we op wandelvakantie.

